Kolejny już raz do naszego miasta zawitał Międzynarodowy Festiwal Folkloru “Oblicza tradycji” i jak zawsze cieszy się on dużą popularnością. Nic w tym dziwnego, skoro na deptaku można nie tylko posłuchać muzyki z różnych regionów świata, ale i skorzystać z warsztatów folkowych czy też zakupić ręcznie haftowane serwetki.

FolkoSfere znajdziecie tuż obok ratusza. Mówi Anna Wójcik, kierownik Lubuskiego Oddziału Pieśni i Tańca.

Staramy się pokazać kultury całego świata po to, żeby naszym mieszkańcom pokazać folklor innych części naszego kraju a także świata. Skupiamy się na tym, żeby od zespołów, które do nas przyjechały czerpać jak najwięcej. Też będziemy wspólnie tańczyć podczas zabawy integracyjnej. Chcemy zachęcić naszych mieszkańców, żeby potańczyli, posłuchali czegoś, czego nie mają na co dzień.