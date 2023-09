Czy 15 października zmieni się władza w Polsce? – to jedno z pytań, które padło podczas piątkowej „Rozmowy na 96 FM”. Gościem audycji była Róża Thun. Europarlamentarzystka przyjechała do naszego miasta na zaproszenie Mai Nowak, kandydatki do sejmu ruchu Polska 2050.

Czy według Róży Thun wybory są szansą na zmiany w Polsce?

Oczywiście, że władza się zmieni. To jest wiara w polskie społeczeństwo. Ja myślę, że ludzie widzą, jak niezwykle szkodliwy to jest rząd. Jestem przekonana, że Polacy zagłosują na opozycję. A ta stworzy nowy rząd i zacznie od nowa.

Jak podkreśla europosłanka – będzie to ciężka praca, wymagająca ogromnego skupienia, wiedzy oraz doświadczenia. Na czym Róża Thun opiera swoje dość stanowcze zdanie na ten temat?

Wiara w Polaków jest najważniejsza. I znajomość naszego społeczeństwa, które nie chce dać się zniszczyć, ma dość rozkradania majątku. Partie opozycyjne zmienią to i deklarują, że będą rządzić razem.

