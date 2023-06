Trwa walka o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Przypomnijmy, w gronie miast, które walczą o prymat jest Zielona Góra. Nasze miasto świetnie wypadło w treningach, ale od 1 czerwca kilometry kręcone są już na poważnie.

By włączyć się do akcji należy ściągnąć i włączyć aplikację „Aktywne Miasta”. Kilometry na rowerach kręcimy, podróżując ze smartfonem. Do akcji kolejny raz mogą się włączyć także szkoły. One walczą również między sobą. Bardzo poważnie do rywalizacji podchodzi Zespół Edukacyjny nr 4 w Drzonkowie, który w ubiegłym roku był najlepszą zielonogórską placówką w tym rankingu. Dyrektor Paweł Sroczyński liczy na powtórzenie sukcesu sprzed roku.

Uczniowie wspierają, rodzice, zaprzyjaźnione osoby, znani sportowcy. Bronimy tytułu sprzed roku, więc presja jest podwójna. Na razie jesteśmy na czele. Zachęcam, by kręcić kilometry dla szkoły w Drzonkowie. Jesteśmy czujni i patrzymy też naszych konkurentów.

Rywalizacja o miano Rowerowej Stolicy Polski potrwa do końca czerwca.