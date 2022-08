Pogoda na najbliższe dni zapowiada się obiecująco. Ci, którzy stawiają na aktywny odpoczynek, mogą śmiało wybrać się na wycieczkę rowerową. W Zielonej Górze czeka wiele ścieżek, na których możemy zobaczyć ciekawe rzeczy.

Zdecydowanym atutem naszego miasta są liczne tereny zielone, po których możemy nie tylko spacerować, ale także jeździć rowerami. W lasach powita nas przyjemny cień, którego tak często ostatnio szukamy. Więcej o leśnych ścieżkach mówi jeden z zielonogórskich rowerzystów – Bartosz Kuc.

Uważam, że ogromnym plusem Zielonej Góry są tereny zielone i myślę, że to na nich warto skupić swoją uwagę, planując jakiś wyjazd rowerowy. Warto czasami uciec od tego miejskiego zgiełku i odpocząć na łonie natury. A tutaj, w Zielonej Górze, nam jej zdecydowanie nie brakuje. Piękne lasy, które skrywają w sobie wiele ścieżek rowerowych, jedynie zapraszają do odwiedzenia ich.

Zielonogórzanie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerem, mogą zacząć od poruszania się po licznych ścieżkach rowerowych w naszym mieście.

Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował poruszać się po Zielonej Górze rowerem, to zdecydowanie polecam ścieżki rowerowe, które posiadamy. Sprzyjają naprawdę szybkiej komunikacji po mieście i czasami naprawdę warto odstawić samochód, i zadbać o środowisko czy też zadbać o samego siebie i przejechać do tej pracy, do szkoły, czy też hobbistycznie na kawę po prostu na rowerze. Nie ma co się zrażać – wiadomo, że początki zawsze są trudne.

Ciekawą pozycją do zwiedzenia na rowerze są Wzgórza Piastowskie. W samy mieście również nie brakuje wzniesień, które mogą być dodatkowym treningiem dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów.

Moim zdecydowanym faworytem w mieście są Wzgórza Piastowskie, które skrywają niezliczoną ilość ciekawych miejsc do objeżdżenia i za każdym razem, kiedy tam przyjeżdżam, to odkrywam coraz to nowe ścieżki i jestem aż zaskoczony, że takie smaczki można znaleźć w naszym mieście. Myślę, że ścieżki rowerowe, które zostały wybudowane czy te zrewitalizowane w ostatnich latach, sprzyjają komunikacji w mieście. Może nie ma co się bać tych wzniesień, może jednak dodaje to temu tego uroku i dzięki temu nasze miasto jest zdecydowanie wyjątkowe na tle tych innych w Polsce, gdzie przeważnie tereny są płaskie i po prostu nudne, a tutaj jednak zarówno kolarze czy też zwykli fanatycy rowerowi mogą znaleźć coś dla siebie.