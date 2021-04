Zakład Rusycystyki UZ zaprasza do wzięcia udziału w Uczelnianym Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się 11 maja br. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, bez względu na umiejętność porozumiewania się językiem rosyjskim.

Do udziału w konkursie namawiane są zwłaszcza te osoby, które potrafią recytować, czują fonetykę języków obcych, mają talent do podrabiania głosów i naśladowania dźwięków. Ogromnym atutem będzie też już znajomość rosyjskiego. Na uczestników czekają nagrody książkowe – bez obaw, bo w języku polskim, ale o tematyce związanej z Rosją i jej kulturą. Zgłoszenia można wysyłać do 20 kwietnia. Wszystkie informacje i zasady znajdują się na Facebook: Ogólnouczelniany Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej.

źródło: Uniwersytet Zielonogórski