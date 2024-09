Na zdjęciach z zagrożonych powodzią terenów obserwujemy sznury worków. Sposób ich napełniania oraz następnie ułożenia, odgrywa kluczową rolę w szczelności wału.

O jednym z możliwych wariantów w Rozmowie na 96 FM opowiedział Radosław Brodzik, który brał udział w akcji w Tarnawie (gm. Zabór.)

Worki są napełnione do połowy. Zakłada się go trochę jak poszewkę na poduszkę. Trzeba je zabezpieczyć tak, żeby woda nie dostawała się do środka. Worki nakładamy na siebie “na zakładkę”. To tego jest rozłożona czarna, budowlana folia.