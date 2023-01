10 mln zł na inwestycję w minionym roku wydał Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Zakupiono m.in. sześć nowych samochodów, z których część uczestniczy obecnie w akcji zima. Pod koniec roku zakład wzbogacił się też o nową śmieciarkę. Dobiega końca również budowa nowej hali w Raculi służąca składowaniu odpadów.

Miniony rok był jednak naznaczony wybuchem wojny w Ukrainie. Zakład Gospodarki Komunalnej aktywnie wziął udział w pomocy uchodźcom. Przy Al. Zjednoczenia powstał wielki magazyn darów. Mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.

To był taki rollercoaster. Spokojnie się przygotowywaliśmy do naszych planów, które szybko zmieniła napaść Rosji na Ukrainę. Do miasta przyjechało wiele uchodźców. My jako ZGK byliśmy pierwszym i chyba największym magazynem darów od zielonogórzan dla Ukrainy. Dziesiątki tirów, które przyjechały, wyjechały, wielu wolontariuszy, pracowników, którzy pracowali przy pakowaniu, segregowaniu darów.