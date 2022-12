Koniec roku, to czas podsumowań mijających dwunastu miesięcy. Redakcja portalu Wzielonej.pl przygotowała dla was zestawienia najważniejszych wydarzeń 2022 roku. Sprawdźmy, jaki był, to rok dla zielonogórskiej i lubuskiej kultury.

Styczeń

Na początku stycznia mieliśmy okazje rozmawiać z Martą Bobko, absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego o jej muzycznym debiucie. Jej singiel “Baw Mnie” towarzyszy przez ostatni rok naszym słuchaczom. W trakcie studiów Marta rozwijała swoją muzyczną pasję, brała też udział w konkursie UZ Factor, który wygrała. Do singla “Baw mnie” teledysk dostępny w sieci. Główną rolę w klipie zagrała polska stand-uperka Ewa Błachnio.

Także na początku roku producent muzyczny Grzegorz Jacewicz pracujący pod pseudonimem artystycznym J.Amon w nowy rok 2022 wszedł z przytupem. Szerokiej publiczności udostępnił numer nagrany z Rademenezem. Singiel “Daleko” już zebrał dobre recenzje.

Koniec stycznia to także intensywny czas w Lubuskim Teatrze.Na początku nowego roku rozpoczęły się prace nad nową sztuką „Kanadyjskie Sukienki” w reżyserii Macieja Archonta Michalskiego. “Kanadyjskie Sukienki”,

Luty

W Lutym mieliśmy okazje poznać kolejnego Absolwenta Extra. To nie tylko cykl, jaki pojawił się na antenie Radia Index, ale też wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Zielonogórski i Biuro Karier. Do tego grona dołączyła, Katsiaryna Kardash, która jest związana z naszą uczelnią za sprawą Wydziału Artystycznego. Licencjat zdobyła na specjalności grafika. Na swoim koncie Katsiaryna ma takie wyróżnienia jak: Biennale Grafiki Studenckiej “Bunt XI”, Open Call “Transgresja” w Cieszynie czy Wystawa indywidualna “SCHEDA” galeria PWW Zielona Góra 2020. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Natomiast Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowało szereg wydarzeń związanych nie tylko z jubileuszem miasta, ale także z 100 rocznicą działalności muzeum w Zielonej Górze. Jedną z wystaw zainicjowanych na początku roku była ta związana z Carlem Seiffertem, malarzem z Zielonej Góry.

Bardzo mocne tempo narzucił sobie nasz teatr. „Człowiek Dwóch Szefów” i „Sztuka” to dwa kolejne spektakle, do których przygotowania rozpoczęły się w Lubuskim Teatrze.

Marzec

Kolejny miesiąc mijającego roku, to czas wzmożonej pracy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z okazji rocznicy działalności muzeum został wydany jubileuszowy album. Jak mówiła na antenie Radia Index w Marcu dr Alina Polak-Woźniak: To jest album, który powstał dzięki wspólnej pracy kustoszy wszystkich działów naszego muzeum. Są takie cztery główne działy merytoryczne i w tym albumie są przedstawione sposoby gromadzenia zbiorów, przez ostatnie lata, jakie są najcenniejsze zabytki w kolekcji każdego działu, a także ilustracje naszych zbiorów.

W tym miesiącu mówiliśmy o debiutanckim albumie Baru Rajzy „Przełom” Płyta jest efektem współpracy artysty z Lubuskim Teatrem oraz włączenia Baru do projektu “Przestrzenie Sztuki”

Na koniec Marca mieliśmy okazje rozmawiać z Rubensem, muzycznym odkryciem roku 2022. Gitarzysta należący do zespołu Darii Zawiałow w naszym nowym projekcie „Weekend z..” Opowiadał o kulisach swojej nowej artystycznej przygody.

Kwiecień

Na mapie kultury w Zielonej Górze pojawiło się nowe miejsce: The Droshkoov Theatre to miejsce, które mimo mylącej nazwy znajduję się w Zielonej Górze, który łączy kulturalne koncerty muzyczne, z klimatycznymi potańcówkami. W kwietniu zaprezentowaliśmy wam to miejsce. Geneza powstanie, jest bardzo prosta. Kilku przyjaciół skrzyknęło się i właśnie w Droszkowie, we Wsi, w domu rodzinnym, w domu prywatnym, zreorganizowaliśmy scenę, wraz z oświetleniem i profesjonalnym nagłośnieniem, gdzie wśród znajomych tworzyliśmy pewne eventy kulturalne, głównie koncerty, ale nie tylko, mając jakby głównie na celu dobrą zabawę, szczególnie w weekendy. W pewnym momencie okazało się, że tych znajomych w tym prywatnym domu było tylu, że polowy to nie wiedzieliśmy, kto to jest, bo to byli znajomi znajomych. Zauważyliśmy, że popyt na tego typu działalność, jest duża i postanowimy zagospodarować tą jakby nisze kulturalna– mówił o nowym miejscu Jakub Zamojski.

Także w tym miesiącu mieliśmy okazje brać udział w nowym wydarzeniu organizowanym przez Piekarnie Cichej Kobiety były to I Zielonogórskie Spotkania Artystyczne.

Maj

Kolejny miesiąc należał do zespołu Niemoc. Grupa mająca bardzo silne zielonogórskie korzenie odwiedziła nasze studio. Michał Drozda opowiadał naszym słuchaczom o ich działalności muzycznej oraz projektach, jakie dokonały się w ostatnim czasie. Zespoły licealne grają w garażach, potem po zakończeniu szkoły kończą działalność. Przykład Niemocy udowadnia, że przyjaźń i muzyka przetrwa wszystko.

Naszym gościem w maju była także Marta Maciejewska autorska książek. W 2022 roku ukazała się bardzo osobista powieść: “1200 gramów szczęścia” Treść dotyka samej autorki, która jest mamą skrajnego wcześniaka, a książka opisuje to, z czym musi zmierzyć się mama, na jakie emocje musi być przygotowana, kiedy na świecie pojawia się wcześniak. Autorka opisuje również przypadek, jaki pojawia się w ciąży, a jest nim stan, przedrzucawkowy do tego doszedł też czas pandemii. Dochód ze sprzedaży książki został przeznaczony na oddział Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Czerwiec

To nie tylko ostatni miesiąc roku szkolnego czy akademickiego. Po pandemicznej przerwie do kulturalnego rozkładu jazdy powróciły Dni Kultury Studenckiej Bachanalia. Które na swoim liczniku zanotowały okrągłą liczbę 50. Studenci i mieszkańcy miasta mogli zobaczyć i posłuchać na żywo: Igo, Łydki Grubasa. Okiego, Agnieszki Chylińskiej czy naszych lokalnych wykonawców.

Natomiast Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego wydał nową płytę zatytułowaną “Radość Najpiękniejszych Lat” To kompilacja utworów nagranych przez studentów naszej uczelni pod kierownictwem prof. Bogumiły Tarasiewicz. Materiał jest zapisem prezentacji muzycznej studentów na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ilość zebranego materiału pozwoliła na wydanie albumu na dwóch krążkach CD.

Czerwiec to koniec sezonu w Lubuskim Teatrze, zostały wręczone Leony. Nagrodę dla najlepszej aktorki za sezon 2022 otrzymała Elżbieta Donimirska, aktorem został James Malcolm, a głosami widzów najlepszym spektaklem minionego sezonu były „Gusła”

Lipiec

Gorący miesiąc dla młodych twórców związanych z debiutami literackimi. Początek wakacji należał do prezentacji nowej książki świeżo upieczonego absolwenta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pochodzący z Kalisza Marcin Mielcarek wydał swoją najnowszą książkę “Sztuka Latania”, której tytuł został zaczerpnięty z utworu grupy Lady Pank.

Głównym bohaterem jest Karol Bukowski, który już przekroczył próg dorosłości, a teraz musi zmierzyć się z codziennością, pielęgnowaniem przyjaźni i spełnianiem własnych pasji. Jak mówi sam autor, to historia każdego z nas. Lipiec, to także miesiąc debiutu Agnieszki Kotuńskiej, która wydała powieść fantasy „Laiko Medis Kraina Cienia”

Sierpień

Nie był to sezon ogórkowy dla zielonogórskiego zespołu RoadHouse. Grupa powstała na przełomie 2018/2019 roku. Od tego czasu muzyczna ekipa notuje sukcesy. Na swoim koncie mają kilkadziesiąt koncertów, brali udział w plebiscycie “Wygraj To”, w kwietniu nagrali nowy singiel. W swojej stylistyce nawiązują do rocka z lat 60-tyh i 80-tych. Po singlu “Give My Money” nadszedł czas na kolejny muzyczny materiał. To kawałek “Flushed Down the River”.

Wrzesień

Najważniejsze wydarzenie, to Winobranie 2022. Zielonogórzanie mogli bawić się na trzech scenach. Na wzgórzach winnych gościli DJe, na placu teatralnym mogliśmy posłuchać Rubensa, Zalii czy Linii Nocnej. Na dużej scenie pojawili się bracia Kacperczyk, Vito Bambino, Patrycja Markowska czy Natalia Szroeder. Winobranie 2022, to także powrót korowodu. Ten po pandemicznej przerwie przeszedł Al. Konstytucji 3 maja. Po raz kolejny zostały także przyznane nagrody kulturalne miasta Zielona Góra.

Październik

Ostatni kwartał roku kalendarzowego, to czas intensywnej pracy dla Lubuskiego Teatru. Na afisz wracają spektakle, jakie mogliśmy już oglądać na początku 2022 roku.

W drugiej połowie listopada ponownie zobaczyliśmy “Kanadyjskie Sukienki”, to współczesny tekst o polskiej wsi i polskiej mentalności lat 70-tych, 80-tych.

14 października ruszyła kolejna edycja Jazz Crossing Festival, była to już czwarta odsłona tej muzycznej uczty. Ideą festiwalu jest skrzyżowanie różnych dróg jazzowych. Jednym z punktów festiwalu jest idea sadzenia Jazzowego Lasu.

Listopad

W Lubuskim Teatrze pod koniec roku został uruchomiony projekt “Teatr, widzę, słyszę, rozumiem”. W ramach tych działań odbywają się takie działania jak czytania performatywne, spektakle z audiodeskrypcją z tłumaczem języka migowego. Osoby niewidome i niedowidzące przed spektaklem mogą pojawić się na “Touch Tourach”.

Listopad, to także Gala Literacka organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonej Góry Winnica oraz Związek Literatów Polskich. W tym roku triumfowali Zofią Mąkosa oraz Mirosław Kuleba.

Grudzień 22

Koniec roku to intensywny czas dla zielonogórskich instytucji kultury. Lubuski Teatr przygotowuje się do wystawienia po latach sztuki „Sen Nocy Letniej” z nową obsadą. Muzeum Ziemi Lubuskiej notuje bardzo dobre wyniki dzięki zwiedzającym. W grudniu poznaliśmy przyjaciele Zielonej Góry, tytuł ten przypadł Muzeum Ziemi Lubuskiej. Przed Bożym Narodzeniem rozmawialiśmy z Magdaleny Mikołajczyk znanej w przestrzeni internetowej, jako: matko jedyna. “Jestem dość”, to jej debiutancka książka i pozycja o każdym z nas, o tym, że nie musimy pędzić na złamanie karku i każdy z nas ma prawo do popełnienia błędów w życiu. Bo jak mówi sama autorka każdy z nas jest dość.

Z niecierpliwością czekamy na nowy 2023.