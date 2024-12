To jest przejście już na drugą nitkę, tą uszkodzoną i remont wiaduktu, czyli kolejny proces. Mamy Aglomeracyjną, pierwszy etap będzie wykonywany, jest ona przeprojektowana i odsunięta od ulicy Porzeczkowej na Zaciszu, żeby nie przeszkadzała mieszkańcom. A udało się to przeprojektować? Bo tutaj mówił Paweł Tonder, wiceprezydent, o tym, że będziecie chcieli to zrobić… Odsunęliśmy Aglomeracyjną od Zacisza. jak najdalej można. Dodatkowo mamy dzisiaj remonty Łużyckiej, remont Monte Cassino, mamy remont na Ochli, ulicy Zielonogórskiej