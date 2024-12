Tutaj młodzi ludzie mają możliwość kształcenia się w takiej szkole i takie kształcenie powinno się ukończyć właśnie uzyskaniem stopnia doktora. Mamy również możliwość kształcenia, co też jest bardzo ważne, tak zwanych doktoratów w ramach programu doktoratów wdrożeniowych. Powoduje to, że osoby, które pracują na co dzień w przemyśle, również mają możliwość prowadzenia takiej pracy badawczej u nas w jednostce na uczelni