Z jakich wydarzeń zapamiętamy miniony 2024 rok w Zielonej Górze? Które były najistotniejsze? Oto nasz ranking i nasze radiowo-telewizyjne materiały reporterskie, dzięki którym będziecie mogli powrócić do najistotniejszych spraw z życia naszego miasta.

1. Marcin Pabierowski prezydentem Zielonej Góry

Zaskoczenie wygraną Marcina Pabierowskiego było dość duże, nawet w jego najbliższym otoczeniu. Wygrana w pierwszej turze kwietniowych wyborów prezydenckich nad urzędującym włodarzem miasta Januszem Kubickim sprawiła, że w decydującej, drugiej, Pabierowski postawił “kropkę nad i”. Zwycięstwo w stosunku 57 do 43 procent nie pozostawiało wątpliwości. Zielona Góra od dziewięciu miesięcy ma nowego prezydenta.

2. Porażka Janusza Kubickiego

Wygrana Pabierowskiego oznaczała jednocześnie porażkę urzędującego prezydenta Janusza Kubickiego. Porażkę niespodziewaną, na którą sam włodarz miasta nie był przygotowany. Kubicki nie tylko przegrał wyścig fotel prezydencki, ale również nie dostał się do Rady Miasta.

3. Otwarcie kąpieliska H2Ochla

Kosztowało prawie 90 milionów złotych, budziło duże kontrowersje. Władza chwaliła inwestycję, ówczesna opozycja upominała za zbyt wysokie koszty. Ostatecznie 1 czerwca otwarto kąpielisko H2Ochla. Jakie były pierwsze wrażenia uczestników letniego, wodnego szaleństwa?

4. Modernizacja Amfiteatru

Modernizacja Amfiteatru – to jedno z najważniejszych założeń nowej władzy na czele z prezydentem Zielonej Góry – Marcinem Pabierowskim. Na tę inwestycję przeznaczono 40 milionów złotych, mieszkańcy w drodze konsultacji wybrali także koncepcję zadaszenia. W 2025 roku ma się rozpocząć realizacja tego zadania. A sam Amfiteatr ma pomieścić 3,5 tysiąca osób.

5 Powódź w Zielonej Górze i okolicach

Okres wakacyjny to nadejście “wielkiej wody”. Fala powodziowa na Odrze dotarła również do Zielonej Góry i okolic, ale miasto wcześniej było na to przygotowane.

6. Leon Madsen w Zielonej Górze

Żużlowcy Falubazu Zielona Góra – beniaminek rozgrywek PGE Ekstraligi – zapewnił sobie miejsce w elicie. Sezon zielonogórzanie zakończyli na szóstym miejscu. Po zakończeniu rozgrywek podpisano kontrakt z jednym z najlepszych żużlowców świata – Leonem Madsenem. Duńczyk związał się dwuletnią umowę z Falubazem i ma być prawdziwym liderem drużyny.

7. Powrót Hodge’a do Zastalu

To nie był łatwy sezon dla koszykarzy Zastalu Zielona Góra. Po świetnych, medalowych sezonach przyszła arcytrudna walka o utrzymanie w Orlen Basket Lidze. Zastal pozostał w elicie. Przed sezonem 2024/25 do klubu ściągnięto wychowanka – Filipa Matczaka. Hitem był powrót legendy klubu – Portorykańczyka Waltera Hodge’a.

8. Wielki Widzew w Zielonej Górze

Bardzo ważnym wydarzeniem w mieście było październikowe spotkanie piłkarskie między Lechią Zielona Góra a Widzewem Łódź w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Lechia była o krok od sprawienia sensacji, odpadając dopiero po serii rzutów karnych. Mecz z Widzewem rozgrywany na “dołku” ponowił dyskusję o potrzebie budowy stadionu piłkarskiego.

9. Lodowisko na Placu Bohaterów

Mieszkańcy naszego miasta potrzebują lodowiska! Pod koniec minionego roku na Placu Bohaterów powstała taka atrakcja. Zielonogórzanie potrafią oczekiwać w długich, kilkudziesięciometrowych kolejkach, by móc z niej skorzystać. To – jak przekonują władze miasta – atrakcja tymczasowa. W planach, ale już w dalszej perspektywie, jest utworzenie lodowiska przy kąpielisku H2Ochla.

10. “Wschodni” wiadukt przy Zjednoczenia otwarty

Wiadukt przy Zjednoczenia to jedna z ważniejszych nitek komunikacyjnych naszego miasta, Pod koniec roku wschodnia jego część została oddana do użytku. Wykonawca bierze się teraz do pracy związanej z remontem zachodniej części wiaduktu.

Ranking opracował Maciej Noskowicz.