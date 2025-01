Koniec roku, czas podsumowań, czas powrotu do minionych miesięcy. Wśród kalejdoskopu wydarzeń odchodzącego roku nie mogło zabraknąć kultury. O której sporo mówiliśmy na antenie Radia Index i pisaliśmy na łamach portalu wzielonej.pl. Przeanalizujmy rok 2024 w zielonogórskiej kulturze.



STYCZEŃ:

Nowy rok na antenie Radia Index rozpoczęliśmy od muzycznej premiery. Nasz zespół Echa, który bardzo dobrze radzi sobie na radiowych antenach oraz scenach koncertowych dla swoich fanów przygotował nowy singiel. światło dzienne ujrzał ich najnowszy singiel “Szkło” Tytuł utworu nawiązuje do szeroko pojętych mediów. Nie tylko telewizji, ale także mediów społecznościowych. Kompozycja pojawi się na najnowszym albumie, na który z niecierpliwością czekamy.

Koniec pierwszego miesiąca roku, to przede wszystkim kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Papa Dance, Majka Jeżowska band, Szymon Wydra & Carpe Diem oraz Oskar Cyms – to tegoroczne gwiazdy finału w Zielonej Górze. Nam także udało się z nimi porozmawiać.

LUTY:

Pod względem kultury był, to bardzo dobry miesiąc dla naszej uczelni. Student Uniwersytetu Zielonogórskiego Daniel “Danti” Hutor ze swoim utworem ,,Queen of the night” zakwalifikował się do preselekcji w tegorocznej Eurowizji. Aktualnie studiuje edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.

Absolwentką Extra została Daria Kulik. Ukończyła Wydział Artystyczny na kierunku grafika. Była wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Kwadrat. Podczas prac w kole miała okazje organizować wystawy, plenery, kiermasze oraz wydarzenie świąteczne. Współpracowała z zielonogórskim BWA, a także przygotowała swoje indywidualne wystawy.

W Lutym ukazała się także książka autorstwa Ryszarda Łomskiego dotycząca historii zielonogórskiego Big-beatu i filmu. Lata 60-te i 70-te były ożywionym okresem mody na ten gatunek. Środowisko młodych muzyków samodzielnie konstruowało sprzęt. W tamtym czasie mocny wpływ miała beatlemania oraz film o grupie The Shadows.

MARZEC:

W tym roku wyjątkowo w piątek 1 marca poznaliśmy laureatów Lubuskich Wawrzynów. Złote pióro trafiło w kategorii literackiej do Mariusza Wilka za książkę “Procidana”. W kategorii poezja Wawrzyn trafił do Konrada Wojtyły za “Scherzofrenia” Gabriela Augustyniak-Żmuda za książkę “Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim” otrzymała Wawrzyn Naukowy.

Mijający rok należał także do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Bowiem rok 2024 był rokiem 50 rocznicy powstania ZOK-u. Swoje półwiecze placówka świętowała 14 marca w Planetarium Wenus. Była uroczysta gala, goście, życzenia i oczywiście tort. Nie zabrakło także wspomnień – a wspominać jest, co. Bo historię placówki przez tych 50 lat tworzyły 372 osoby.

Lubuski Teatr dla swoich widzów przygotował nową sztukę. Zobaczyliśmy “Pałac” w reżyserii Roberta Kurasia na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego. Bohaterem jest pasterz Jakub, który przemierzając pomieszczenia tytułowego pałacu zastanawia się nad swoim prawdziwym “ja”

KWIECIEŃ:

Wiosna nie tylko zagościła za oknami, ale także w kulturze. Piekarnia Cichej Kobiety już po raz III zorganizowała Zielonogórskie Spotkania Artystyczne. Nasze miasto odwiedziła: Krystyna Janda, Magda Umer, Artur Żmijewski czy Jan Wołek. Dla miłośników kultury pojawiły się aspekty muzyczne, teatralne oraz fotograficzne. Wielkim finałem wydarzenia była druga edycja Konkursu Piosenki Literackiej im. Piotra Machalicy, wzięło w nim udział dziesięć wokalistek, które wykonywały utwory m.in z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

Swoje umiejętności prezentowali także młodzi utalentowani wykonawcy. Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki przeszedł do historii. Wokaliści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych prezentowali swoje wokalne umiejętności. Na scenie Hydrozagadki pojawiała się w tym roku rekordowa liczba wykonawców, bo ponad 130.

A dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w zawodzie aktora, ruszyło Zielonogórskie Studio Aktorskie. Pomysł na taką formę działalności rodził się bardzo długo, ale w końcu doszedł do skutku. Zrodził się z obserwacji i potrzeby przeprowadzenia warsztatów teatralnych dla młodzieży i nie tylko.

MAJ:

Po majówce świętowaliśmy Tydzień Bibliotek. Na mieszkańców czekały spotkania autorskie, warsztaty czy majowy kiermasz książek. Jednak to nie wszystko, bowiem 18 maja w gmachu głównym odbyła się Noc w Muzeum. W tym miesiącu mogliśmy odwiedzać muzea za darmo.

Lubuskie placówki przygotowało mnóstwo atrakcji, a MZL w Zielonej Górze tegoroczną noc przygotowało w klimacie rodem z Ameryki południowej. Salsa, meksykańska kuchnia, brazylijska piłka czy ludowe stroje z Panamy, to tylko niektóre z elementów, jakie pojawiły się podczas „Latynoskiej Nocy W Muzeum” Kolejna edycja akcji do Muzeum Ziemi Lubuskiej przyciągnęła tłumy.

CZERWIEC

Początek ostatniego miesiąca nauki i roku akademickiego to przede wszystkim Bachanalia. W tym roku na scenie ulokowanej przy Campusie B wystąpili: Krzysztof Zalewski, Sylwia Grzeszczak, Myslovitz czy Kukon. Nie zabrakło także studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na bachanaliowej scenie zagrał Paweł Sznajder.

W czerwcu odbyła się także kolejna edycja Festiwalu Filmu Teatru i Książki. Patronami tegorocznej odsłony byli: Nowicki, Hłasko oraz Kozłowski. W ramach festiwalu odbyły się projekcje, pokazy, spotkania z aktorami. Natomiast dla najmłodszych została przygotowana strefa na deptaku. Pojawiły się projekcje kina niemieckiego, przystanek teatralny oraz maraton filmów Marka Hłaski.

Niestety czerwiec przyniósł smutną informacje. Zmarł związany z Lubuskim Teatrem reżyser i aktor Jan Szurmiej. Wyreżyserował m.in. takie sztuki jak: „Siostrunie”, „Ach Odessa Mama” czy „Lata 20-ste, lata 30-ste”.

Pozostając w temacie teatralnym czerwiec zakończył kolejny sezon pracy Lubuskiego Teatru. Jak zawsze widzowie mogli wybrać najpopularniejszych aktorów, a ich nazwiska poznaliśmy w trakcie gali Leony 2024. Podczas tegorocznej gali najwięcej nagród otrzymał Robert Kuraś, aktor zgarnął nagrody w kategorii: Nagroda Parlamentu Studenckiego UZ, Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności oraz grupowo za spektakl „Przedstawię Ci Tatę” Najpopularniejszą aktorką została Katarzyna Hołyńska. W minionym sezonie wcielała się w główną rolę w przedstawieniu „Niezwykłe Odkrycie Papugi” w reżyserii Bartosza Jędrasia.

LIPIEC:

Wakacje, to na pewno nie sezon ogórkowy w Zielonej Górze. Jak zawsze o tej porze trwa Lato Muz Wszelakich. Koncerty, spotkania, animacje dla dzieci. Zielonogórski Ośrodek Kultury przygotował bardzo bogatą ofertę. W Bibliotece Norwida dzieci i młodzież mogły brać udział w wydarzeniach odbywających się w ramach „Letniej Czytelni Norwida. Do tego wszystkiego warto dodać „Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza” Na spotkanie do naszego miasta przyjechała m.in Katarzyna Piskorz, która pochwaliła się swoją nietypową kolekcją związaną z Anią Shirley.

SIERPIEŃ:

Drugi miesiąc wakacji to m.in. koncert, jaki odbył się w Pałacu w Zaborze. Wystąpiła niezależna artystka Kashia Vega oraz Julia Skoczylas absolwentka Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze. Dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Andrzej Żywień podkreślał, że muzyka w murach ośrodka ma bardzo ważną terapeutyczną funkcje. W sierpniu odbywał się koncerty w ramach cyklu „Jazz w Pałacach, dworach i…” Koniec wakacji, to również kolejna odsłona festiwalu Busker Tour. Biblioteka Norwida zorganizowała także Piknik Rowerowy.

WRZESIEŃ:

Nie może być inaczej, aby podsumowania roku we wrześniu nie rozpocząć od tegorocznego Winobrania. Na scenie święta miasta pojawił się: Paweł Domagała, duet Karaś/Rogucki, Urszula, Paktofonika, Sarsa.

Pojawiła się również kultowa kapela ze swoim liderem Kazikiem Staszewskim. Ulewa, która w Winobraniowy piątek przeszła nad miastem nie odstraszyła fanów grupy. Deszcz nie przeszkadzał im w śpiewaniu największych przebojów Kultu.

Warto wspomnieć o tegorocznym korowodzie. Był to najdłużej trwający korowód w historii dni naszego miasta.

We wrześniu do pracy po wakacjach powrócił Lubuski Teatr. Zaczął oczywiście od Winobraniowych spotkań teatralnych, by zaraz po dniach Zielonej Góry rozpocząć przygotowania do kolejnej sztuki. Norwegia 2.0 w reżyserii Michała Telegi. W rolach głównych zobaczyliśmy Pawła Wydrzyńskiego oraz Małgorzatę Polak.

PAŹDZIERNIK:

Studenci rozpoczęli kolejny rok akademicki, a wraz z nim pojawiły się nowe projekty m.in. w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. HydroJam to cykl koncertów dla młodych zespołów i wokalistów. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Lubuski Teatr po Norwegii 2.0 Zaprezentował dwa nowe spektakle. „Casting”. Sztuka pokazywała kulisy mediów społecznościowych oraz to, co i kto oraz jakie uczucia kryją się po drugiej ekranu czy kamery. Dla młodszych widzów w Teatrze Lalek zobaczyliśmy „Pchłę Szachrajkę”

Największym hitem października oraz końca roku kalendarzowego stało się Muzeum PRL-u. To miejsce jest prawdziwym wehikułem czasu. Znajdziemy tutaj sprzęty RTV/AGD z epoki, zobaczymy kultowe samochody, pogramy na Comodore 64 czy zasiądziemy na wersalce w mieszkaniu pokazowym. Obok Pałacu w Zatoniu jest to pozycja obowiązkowa na liście turystycznej naszego miasta.

LISTOPAD:

Biblioteka Norwida w ciągu całego roku kalendarzowego miała dla mieszkańców miasta mnóstwo wydarzeń. Zbliżając się do końca roku, czytelnikom zaserwowała kolejną edycję Festiwalu Proza Poetów. Tematem przewodnim było to wszystko, co związane jest z kryminałem i sensacją. Do Zielonej Góry przyjechała Katarzyna Bonda, zaprezentowali się nasi pisarze Krzysztof Koziołek czy Przemysław Piotrowski. Autor takich książek jak: „Piętno”, „Sfora”, „Prawo Matki”, „La Bestia” pojawił się w naszym studio. Rozmawialiśmy o książkach, o kryminale, ale także o tym jak wygląda dzień autora książek kryminalnych. Polecamy wam te rozmowę.

Muzeum Ziemi Lubuskiej nie zapomniało o mieszkańcach. Miniony rok przyniósł nam takie wystawy jak: „Łuck i okolice na dawnych pocztówkach i fotografiach”, „Kobieta i jej świat” oraz „Malowaną Kronikę Zielonej Góry” autorstwa Roberta Jurgi.

Doszło także do spotkania między przedstawicielami miasta Zielona Góra, a jednostkami kulturalnymi. W czasie Forum Kultury rozmawiano o kondycji kultury w naszym mieście oraz o tym, co należy w tej kwestii zmienić.

Pod koniec listopada dotarła do nas smutna informacja. Zmarła Anna Stasiak, aktorka Lubuskiego Teatru. Znana m.in. ze spektaklu „Szczęściarze”

GRUDZIEŃ:

Na koniec roku warto było czekać. Zwłaszcza pod względem pracy Lubuskiego Teatru. Robert Czechowski wraz z młodymi aktorami przygotował „Balladynę” Świetna scenografia Adama Łuckiego, kapitalna muzyka Daniela Grupy dało niesamowity efekt końcowy. W rolę tytułowej „Balladyny” wcieliła się Katarzyna Hołyńska. Sztuka wypełniła dużą scenę teatru po brzegi, a same bilety rozchodziły się w zawrotnym tempie.

Jeszcze przed świętami został przygotowana sztuka dla młodzieży: „O tym można rozmawiać tylko z królikami” w reżyserii Piotra Soroki.

Biblioteka Norwida pod koniec roku ogłosiła start kolejnej edycji Lubuskich Wawrzynów oraz zaprezentowała starodruki poddane renowacji.

Już teraz nie możemy się doczekać nowego roku 2025. Czekamy na kolejne wydarzenia kulturalne.