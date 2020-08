Zobacz info

Tym razem będzie gorrrrrąco!!! COOLturalna Zielona Góra zaprasza do Portugalii! Naszą prelegentką będzie Kateryna Atamanova. Kasia skończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Zielonogórskim i wyjechała do Portugalii za miłością do pięknych krajobrazów, oceanu, obłędnego jedzenia, świetnego wina i przede wszystkim pewnego Portugalczyka. <3 <3 <3 Pracuje tam jako modelka i przewodnik turystyczny po Porto. Opowie wam, czym żyje portugalska rodzina, co koniecznie trzeba zobaczyć, spróbować, zro...