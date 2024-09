Starcia sąsiadujących ze sobą ekip, od zawsze są frapujące. Nie inaczej było w niedzielę, na stadionie przy ul. Sulechowskiej, gdzie Lechia II Zielona Góra, podejmowała Stal Sulęcin w IV lidze. Niepokonany u siebie, drugi zespół zielonogórskiej Lechii, zwyciężył tę potyczkę 2:0.

Gospodarze wyglądali lepiej, już od pierwszych minut spotkania, kreując sobie dogodne sytuacje do wyjścia na prowadzenie. Były to jednak próby bezskuteczne, aż do momentu, w którym przy piłce, znalazł się Maciej Pawelec, pokonując bramkarza gości. Chwilę później, błąd w defensywie Stali, wykorzystali gospodarze, a formalności dopełnił Michał Pilarczyk.

Po pierwszej połowie meczu, Lechia miała dwubramkową zaliczkę. Druga odsłona spotkania, mogła wlać więcej optymizmu, w szeregach ekipy z Sulęcina, jednak nie na tyle dużo, aby ci znaleźli drogę do siatki zielonogórzan. Lechia również miała swoje szanse, a w pewnym momencie, na przeszkodzie do zdobycia trzeciego gola, stanęła poprzeczka. Ostatecznie, rezultat nie uległ zmianie, a gospodarze, pokonali Stal Sulęcin 2:0.

Do IV-ligowych zmagań, Lechia II, wróci w najbliższą sobotę, o 15:00. Tego dnia, uda się do Świebodzina, na mecz z Pogonią.

Miłosz Weryszko