Tak jak informowaliśmy, Janusz Rewers utrzyma mandat radnego. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny, który unieważnił styczniową uchwałę zielonogórskiej rady miasta, pozbawiającą Rewersa mandatu radnego.

Przypomnijmy, chodziło o to, że radny Koalicji Obywatelskiej nie jest mieszkańcem Zielonej Góry, tylko gminy Świdnica, a tylko mieszkańcy miasta mogą zasiadać w ratuszu. Wyrok nie jest prawomocny. Jak do tej sprawy odnosi się radny?

Bardzo się cieszę. Wygraliśmy, bo to, ze podjąłem tę walkę to tylko dlatego, ze miałem sporo głosów wsparcia. To historia obnażyła, ze coś z zarządzaniem miastem jest nie tak. Trzeba walczyć o prawdę.