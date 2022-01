Polska – Czechy w tenisie znów w Zielonej Górze? Tak, ale tym razem w rywalizacji dzieci do lat dwunastu. Spotkanie najbardziej utalentowanych adeptów tenisa z obu krajów rozpocznie się w kolejny poniedziałek, 31 stycznia.

O kooperacji polsko-czeskiej w tenisie, jak również o samym meczu mówi Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Polski Związek Tenisowy nawiązał szeroką współpracę z jedną z najlepszych federacji na świecie – czeską. Pierwszym elementem współpracy był mecz towarzyski dorosłych reprezentacji w Zielonej Górze. Kolejnym była zapowiedź wspólnych cyklu turniejów młodzieżowych. One są zaplanowane. A teraz zaplanowaliśmy mecz naszych najmłodszych zawodników do 12 lat. Dawid Stanulonis

Rywalizacja odbędzie się w hali tenisowej przy ul. Sulechowskiej.