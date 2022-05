W Zielonej Górze rozpoczął się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy do lat 21 w siatkówce kobiet. Reprezentantki Polski w pierwszym meczu pewnie pokonały Czeszki 3:0.

Biało-czerwone rozkręcały się z seta na set. Pierwsza partia była najbardziej wyrównana. Podopieczne Bartłomieja Piekarczyka wygrały 25:22. Kolejne partie od początku przebiegały pod dyktando gospodyń. Polki drugiego seta wygrały do 18, trzeciego do 14. Mecz ocenia Julita Piasecka, jedna z przyjmujących polskiego zespołu.

Ten pierwszy set to było takie wprowadzenie do gry dla nas. Miałyśmy mało czasu na przygotowanie do tego turnieju, każda przyjeżdżała w innym czasie. Fajnie, że wygrałyśmy 3:0. Z każdym setem nasza pewność była większa i mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych meczach.