Wyjątkowy eksponat trafił do zielonogórskiego muzeum z nieistniejącego już dworu w Przytoku. Okazuje się, że jest to jedyny renesansowy obiekt, który zachował się w Winnym Grodzie.



Piaskowy portal z Przytoku powstał w 1596 roku. Świadczy o tym wyryta powyżej czoła łuku data. Według historyków jest to eksponat o typowo włoskim charakterze. Gratką dla oczu jest między innymi arkada monumentalna łuku, nazywanego także triumfalnym.

Po bokach są dwie listwy, dwie ozdobne nisze, pierwotnie na tle tych listw znajdowały się kolumny. Kolumny te dźwigały elementy belkowania. Kolumn już nie ma, ale samo belkowanie zachowało się do dnia dzisiejszego.

Początkowo, w 1937 roku, portal trafił na podwórze ówczesnego zielonogórskiego Starostwa Powiatowego. Budynek został następnie przemieniony w siedzibę muzeum. Renesansowy łuk pełnił tam rolę tylnego wejścia do obiektu. Dziś, po modernizacji i rozbudowaniu muzeum, przeniesiono go do nowej części budynku. I śmiało można stwierdzić, że stał się jej wizytówką.

Obecnie jest to jeden z głównych akcentów holu. W nowoczesnym otoczeniu mamy tutaj dominantę, która przypomina o dziejach szesnastowiecznych regionu zielonogórskiego i także Zielonej Góry.

Nową ekspozycję w Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie można oglądać od 3 marca.