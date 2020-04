Zobacz info

Totalny HARDCORE! Maciej Ostrowski zaprasza na totalny odjazd kulinarny! Sprawdźcie co szykuje dla Was wasz ulubiony chef :) MENU: - Wątróbka po polsku z majerankiem i cebulą, grillowany chleb na zakwasie, kiszonki, puree z jabłek. - Gęsie pipki- placek ziemniaczany, pomidory i warzywa, creme fraiche i pędy ziół. - Pierożki z dudami a la gyoza- krewetki, kolendra, imbir, shi take, soja, sezam, wakame ( może nie do końca polskie?) - Policzki wieprzowe w czerwonym winie, kremowe puree, batat i pi...