Ponad tydzień po oddaniu do użytku wschodniej nitki wiaduktu przy al. Zjednoczenia, zapytaliśmy o jakość wykonanych prac prof. Adama Wysokowskiego. To specjalista od mostów i wiaduktów, który brał udział w ekspertyzie obiektu przed remontem.

Diagnoza? Jest dobrze i jest bezpiecznie.

Zanim wiaduktem zajęli się budowlańcy, obiekt był w opłakanym stanie technicznym. Zdaniem profesora, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, koniecznie trzeba pamiętać o regularnych przeglądach. A także zauważać „znaki”, które te budowle nam dają.

To, co się dzieje w Polsce pod względem przeglądu obiektów, to mnie bardzo boli. Te obiekty są przeglądane w dużej części nie do końca. Widać katastrofy, które się dzieją na świecie.