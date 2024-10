Basen na Wyspiańskiego wyremontowany i to szybciej niż zakładano. Była to głównie modernizacja zaplecza technicznego i wymiana głównej niecki. Remont kosztował 2,7 miliona złotych, ale były to pierwsze tak poważne prace na tym obiekcie od ponad 20 lat.

Główna niecka została wypłycona do 200 cm, wymienione zostały tzw. przelewy i system uzdatniania wody. Wiceprezydent Marek Kamiński mówił o istocie właściwego funkcjonowania obiektów pływackich w naszym mieście.

Trwają jeszcze prace wykończeniowe, ale to już tylko kosmetyka na podbaseniu na co dzień niewidocznym dla użytkowników. Pływacy zawodowi i amatorzy dali pierwszego nura po modernizacji o tydzień szybciej niż zakładał wykonawca prac. Ostatni remont na “Novicie” był przeprowadzony w 2003 roku.