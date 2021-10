Czerwiec 2023 roku – właśnie wtedy kąpielisko w Ochli w nowej odsłonie mają ujrzeć mieszkańcy Zielonej Górze. Ujrzeć i korzystać z uroków tego miejsca.

W ubiegłym roku mieszkańcy wybierali, z jakich atrakcji chcieliby korzystać. Co obecnie dzieje się w tej sprawie? We wtorek radni zagłosowali za zmianą planu zagospodarowania tego miejsca. Ponadto uzupełniania jest niezbędna dokumentacja. Mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Dogrywamy takie rzeczy. Co tam ma być, to wiemy. Teraz to jest opisywane. Powstaje program funkcjonalno-użytkowy.