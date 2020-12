– Jesteśmy miastem położonym nad Odrą, a pan uparł się na to „bajorko” za 30 mln zł – tak mówił jeden ze słuchaczy w ostatniej audycji Prezydent na 96 fm. Chodzi o remont kąpieliska w Ochli. Do tego tematu odniósł się włodarz Zielonej Góry.

Janusz Kubicki podkreślił, że to inwestycja ważna z punktu widzenia mieszkańców miasta.

Bajorko na Ochli czy kąpiel w rzece? Wolę kąpać się w bajorku. Panu pozostawię Odrę. Do bajorka będzie łatwiej dojechać, do Odry w ogóle ciężko dojechać. Jak w wakacje zobaczy pan, co się dzieje na tzw. “dzikiej Ochli”, to zrozumie pan też, że są tacy, którzy uważają, że to ważne i istotne. Może pan tego bajorka nie potrzebuje, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak pan to nazwał bajorko zostało wyremontowane i przestało być bajorkiem, a stało się pięknym centrum do rekreacji i wypoczynku.