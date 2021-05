Jechali po trzy punkty, zakończyli mecz remisem. Piłkarze trzecioligowej Lechii Zielona Góra zremisowali w derbach Ziemi Lubuskiej w Gorzowie z Wartą 1:1.

Lechia zdobyła gola w 33 minucie za sprawą Mariusza Kaczmarczyka, choć – zdaniem trenera zielonogórzan Andrzeja Sawickiego – to w drugiej części gry jego zespól prezentował się lepiej. To jednak gospodarze doprowadzili do wyrównania już w doliczonym czasie gry. Strzelcem bramki został Paweł Posmyk.

O przebiegu meczu rozmawialiśmy z trenerem Andrzejem Sawickim.

Po pierwszej połowie prowadziliśmy, chociaż to w drugiej zagraliśmy lepiej. Mieliśmy trzy doskonałe sytuacje. W doliczonym czasie tracimy bramkę i to boli. Trzeba pochwalić zespól za drugie 45 minut. Trochę wiatr szalał i nie było łatwo.

Lechia zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli mając w dorobku 41 punktów.