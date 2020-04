Szkoły w całym kraju pozostają zamknięte. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi rekrutacja, m.in. do liceów. Z jakimi trudnościami muszą się mierzyć kadry zielonogórskich placówek?

Nie wiadomo, czy nabór odbędzie się na dotychczasowych zasadach – mówi Zbigniew Kościk, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Chodzi o punkty za egzamin ósmoklasisty, który został przełożony.

Na te informacje czekamy. Jeżeli chodzi o ofertę III Liceum Ogólnokształcącego, to zostajemy przy propozycji pięciu nowych oddziałów – dwie klasy politechniczne, klasa ekonomiczna, humanistyczno-prawnicza i klasa medyczna.

III LO zdecydowało się także odwołać dni otwarte dla przyszłych uczniów.

Przy naborze do niektórych klas trzeba przeprowadzić dodatkowe testy. Tak jest m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, który na początku miesiąca ogłosił rekrutację do klas o profilu „piłka ręczna”. Nie wiadomo, czy obecna sytuacja pozwoli na to, by zorganizować testy sprawnościowe.

Mieliśmy zaplanowany termin testów sprawnościowych na 27 maja. Teoretycznie mamy jeszcze miesiąc i czekamy, czy do tego czasu szkoły zostaną uruchomione. Jeżeli okaże się, że termin zamknięcia szkół zostanie wydłużony, będziemy musieli reagować na sytuację. Najprawdopodobniej będzie tak, że spróbujemy przenieść nabór na późniejszy termin. A jeżeli się okaże, że i to nie przyniesie efektu, będziemy musieli usiąść w sztabie trenerskim, łącznie z panią dyrektor i pomyśleć, jak to zrobić.

Do tematu rekrutacji do szkół będziemy jeszcze wracać.