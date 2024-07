Muzyka we krwi to wydarzenie podczas, którego możesz oddać to co najcenniejsze- krew! Zachęcamy do oddawana krwi w specjalnym plenerowym punkcie w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze / sala Harlem (wejście od strony fontanny).

Tego dnia nauczysz się jak udzielać pierwszej pomocy dzięki wspaniałym wolontariuszom z PCK. Posłuchasz super muzyki w wykonaniu zespołów: RETROWIZJA oraz TEGO TYPU – zabierz ze sobą koc, jeśli naszych miałoby zabraknąć. Nie martw się o swoje dzieci – w chwili gdy Ty będziesz oddawać krew, my zapewnimy Twojemu dziecku animacje na świeżym powietrzu.

KIEDY: 17 lipca 2024 w godzinach od 10 do 14

GDZIE: Park przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze