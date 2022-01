#LubGadget to gra terenowa przygotowana przez przedstawicieli Regionalnego Centrum Animacji Kultury, specjalnie na ferie zimowe. Potrzebne są chęci i smartfon.

Gra oficjalnie wystartuje w poniedziałek, 17 stycznia. Jest bezpłatna. O jej zasadach mówi Rafał Bociek z Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

W niektórych miejscach, które odnajdą uczestnicy gry będą czekać gadżety. Gra terenowa ma też zaktywizować turystycznie dzieci i ich rodziny.

W całym regionie, w niektórych miejscach, gdzie ośrodki kultury nie miały gadżetów, są zadania. Liczymy, że uczestnicy ruszą z rodzinami na wycieczki do innych miejscowości. To są punkty ciekawe widokowo, historycznie. Współpracowaliśmy z biurami informacji turystycznych. To jest tak przemyślane, żeby też pozwiedzać.