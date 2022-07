Są już wyniki egzaminu końcowego klas ósmych. I to na ich podstawie zielonogórski magistrat przygotował ranking najlepszych szkół w naszym mieście. Kto na podium?

Jak podaje Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, wśród najlepszych placówek oświatowych znalazły się szkoły podstawowe nr 22, 18 i 11.

Co roku zmieniają się liderzy tego przeglądu i jest to bardzo dobre. To motywuje i uczniów i nauczycieli. Żeby zdobywać kolejne kwalifikacje i jeszcze lepiej prowadzić dzieci.