– Współpraca polsko-niemiecka jest potrzebna, przynosi korzyści obu stronom – mówił dziś Radosław Brodzik. Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

A rozmawialiśmy o perspektywie współpracy polsko-niemieckiej w ramach ruszającego programu Interreg Polska-Saksonia. Na czym polega ów program?

Interreg to program transgraniczny. Środki finansowe kierowane są typowo do regionów przygranicznych. To jest kawałek tortu dla krajów, które kooperują na granicy.