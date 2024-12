– Poprę ten budżet, ale… – mówi Robert Górski z Zielonej Razem na tydzień przed sesją budżetową w radzie miasta. 17 grudnia radni podniosą ręce za budżetem, który po raz pierwszy szykował prezydent Marcin Pabierowski.

Górski pytany był na naszej antenie czy poprze budżet miasta?

Tak, poprę ten budżet, jeśli zostaną utrzymane w tym projekcie inwestycje, które zostały wskazane przez radnych klubu Zielonej Razem. To są m.in. inwestycje drogowe, wsparcie dla harcerzy, strażaków, a także dofinansowanie do świetlic. My te tematy pilotujemy od wielu lat.