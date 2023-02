Zielonogórscy radni Platformy Obywatelskiej ostro o mieście i prezydencie Januszu Kubickim. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej radni wypowiedzieli się o kilku istotnych – ich zdaniem – sprawach dotyczących Zielonej Góry.

Najwięcej emocji wzbudza sprawa tzw. Smoczego Parku. Przypomnijmy, że część mieszkańców chce pozostawienia terenów zielonych przy ulicy Ludowej, z kolei miasto chciałoby wybudować w tym miejscu bloki mieszkalne. Zdaniem radnego Sławomira Kotylaka temat – ze względów proceduralnych – jest już zamknięty z niekorzyścią dla mieszkańców.

Prezydent sztuczkami prawnymi ograł mieszkańców. Nie złożył na czas własnego projektu przystąpienia do zmiany planu w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia o warunki zabudowy zwodząc, że to zrobi. Przetrzymał projekt uchwały, nie przedłożono go tutaj na sesji. W rezultacie te działania są post factum. Wykonawca może otrzymać warunki zabudowy i złożyć projekt budowlany i wystąpić o pozwolenie na budowę.