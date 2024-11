Paweł Wysocki z klubu Zielona Razem zapowiedział, że radni najprawdopodobniej zagłosują za budżetem na 2025 rok, w którym znajdzie się między innymi duża inwestycja: remont amfiteatru.

Przypomnijmy, że jeszcze za prezydentury Janusza Kubickiego, radni Zielonej Razem na wzgórzach Piastowskich zamiast amfiteatru, chcieli zamkniętą halę widowiskową. Co się zmieniło?

Temat hali widowiskowej teraz umarł. Gdybym miał powiedzieć: amfiteatr czy brak amfiteatru w tym miejscu, to oczywiście że wybieram amfiteatr. To będzie inwestycja na przestrzeni lat, te koszty będą się rozkładać. Jeżeli będą też środki zewnętrzne, to jestem jak najbardziej za.