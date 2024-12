We wtorek radni przyjęli budżet na przyszły rok. Ten spotkał się z poparciem nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale również Zielonej Razem. Wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości.

O ocenę dyskusji i wyniku głosowania zapytaliśmy Marcina Pabierowskiego, prezydenta Zielonej Góry.

Oceniam to bardzo pozytywnie. Brak głosów przeciwnych to bardzo dobry prognostyk. Radni oczywiście dyskutowali, mieli wątpliwości i pytania, które na bieżąco wyjaśnialiśmy. Komisje budżetu spotykały się trzykrotnie, była też pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Patrząc rzetelnie na budżet, jest on dobry.