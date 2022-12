– Niepokoi nas wiele wskaźników w tym budżecie, m. in. zadłużenie i deficyt – mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej zielonogórscy radni Platformy Obywatelskiej w przededniu sesji budżetowej Rady Miasta.

Przypomnijmy, PO jest opozycją wobec prezydenta w radzie. Dziś radni zwracali uwagę, że część wydatków jest nieprzemyślana, a pomysły miasta chybione. Platforma Obywatelska zwracała uwagę na bezzasadność niektórych inwestycji. np. modernizację zielonogórskiej Ochli, czy rezygnacja z budżetu obywatelskiego. Szef zielonogórskich struktur PO Marcin Pabierowski mówił o tym, że projekt budżetu zaproponowany przez prezydenta Janusza Kubickiego jest zły.

W czasach kryzysu i niepewności gospodarczej miasto nie powinno się zadłużać na potęgę. Pan Kubicki to robi, a do tego nie wskazał inwestycji, które kiedyś wskażą dochody miasta. To nie jest dobra droga, mamy duży deficyt i zadłużenie. A nie widzę w tym żadnych celów strategicznych, nie ma koncepcji rozwoju miasta na najbliższe 10-15 lat i to budzi nasz niepokój.