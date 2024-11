Oszczędzać, inwestować, a może jedno i drugie? W Radiu Index spierali się radni miejscy. Gośćmi Rozmowy na 96 FM byli Andrzej Chłopek z Koalicji Obywatelskiej i Filip Gryko z Zielonej Razem.

Radny Chłopek uważa, że winę za obecny stan finansów miasta ponosi poprzednia ekipa.

Sytuacja, którą mamy w mieście jest po części spowodowana działalnością poprzednika i jego klubu. Niedoszacowane mamy wydatki i np. dokładamy do CRS-u 5 mln zł rocznie. Można zaktualizować ceny biletów, które nie były podnoszone od 15 lat. Za to odpowiada prezydent Kubicki. Mamy zawyżone ilości skład rad nadzorczych i zarządów. Te wynagrodzenia to rocznie 1 mln 300 tys. zł.