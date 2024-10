Za nami burzliwa dyskusja w naszym studiu pomiędzy Grzegorzem Maćkowiakiem i Radosławem Brodzikiem. Radni spierali się nie tylko o temat opłat za żłobek, ale również o sprawę konsultacji dotyczących budowy szpitala psychiatrycznego przy Wyspiańskiego.

Konsultacje miasta z mieszkańcami oficjalnie się nie odbyły, a radny PiS podkreśla, że był to duży błąd prezydenta Zielonej Góry.

Radosław Brodzik z KO zaznacza, że to nie jest inwestycja miejska, a konsultacje nie są wiążące.

Nie ma czegoś takiego jak brak konsultacji. Po pierwsze to nie jest nasz teren, po drugie to nie jest nasza inwestycja. To są dwie kluczowe rzeczy. Załóżmy, że zgadzamy się na te konsultację i są one wiążące, ale komu mają być one przedstawione skoro jako miasto nie jesteśmy inwestorem