Pomówienia, z którymi jako radni koalicji się spotkaliśmy ze strony pani radnej Ronowicz, no niestety wpisują się w tą taką narrację uprawiania polityki, z którą miałem nadzieję, że kończymy, ponieważ Koalicja Obywatelska, prezydent Marcin Pabierowski zapowiadał nowe otwarcie i to jest nowe otwarcie jakby dyskusji tutaj w naszym samorządzie zielonogórskim o sprawach miejskich. Te ataki takie personalne to było ulubione narzędzie poprzednika