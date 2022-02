Nie tylko dla mistrzów i nie tylko dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej proponują stypendia dla uzdolnionych młodych sportowców.

Projekt uchwały zakłada, że objęci programem stypendialnym przez 10 miesięcy otrzymywaliby wsparcie w wysokości 250 zł. Mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta Marcin Pabierowski.

To nie jest uchwała o nagrodach, która obowiązuje w Zielonej Górze. Ona jest bardzo okrojona i tylko obowiązuje za złoty medal mistrzostw kraju. Srebrny medalista, który stracił np. 2 sekundy wychodzi z niczym. Ta uchwała rozbudowuje ten system. Trener będzie mógł wskazać zawodnika, będzie mógł go motywować i będzie mógł go nagradzać poprzez stypendium, które będzie trwało 10 miesięcy.