Radio Index przenosi się na Plac Teatralny! I to już o poniedziałku 3 lipca. Tuż obok Teatru Lalek pojawi się nasze studio plenerowe. I to właśnie stamtąd od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 11 a 14 będziemy do Was nadawali. Jak zawsze – na fali 96 FM.

O szczegółach “Pomarańczowego lata” – bo pod takim szyldem będziemy na Placu Teatralnym działali – mówi Kaja Rostkowska, wice naczelna Radia Index.

Nasz projekt nazywa się “Pomarańczowe lato”, bo mamy pomarańczowe mikrofony i kolor pomarańczowy jest w naszym logotypie. Będzie na pewno lżej na naszej antenie, będzie świetna muzyka, będą konkursy, rozmowy z wyjątkowymi gośćmi.

“Pomarańczowe lato” na fali 96 FM od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 11 – 14.