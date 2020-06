Zobacz info

Od dziś można telefonicznie (519768724) lub mailowo zapisywać się na wizytę w poradni w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa. Oboje narzeczeni uczestniczą w trzech spotkaniach, najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Jest to część nauk przedmałżenskich potrzebnych do dobrego przygotowania się do zawarcia małżeństwa. Co zrobić żeby nam się udało? Dlaczego sakrament? Co Bóg chce nam powiedzieć? Na jakim etapie miłości jesteśmy? A jeśli już nic nie czuję? Jak ugryźć kryzys? Czy katolik może...