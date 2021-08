Zaledwie kilka dni dzieli nas od Winobrania 2021. Przygotowania do największego święta wina w Polsce ruszyły nie tylko na zielonogórskim deptaku, ale także w redakcji Radia Index. Jako partner medialny wydarzenia, cały nasz zespół przenosi się do studia plenerowego na deptaku.

Oznacza to, że od 4 września aż do winobraniowego finału będziemy dla Was nadawali spod ratusza. Bo to tam stanie nasze studio. Nietypowe, bo w stu procentach przezroczyste. Mówi Roman Awiński, nasz prezenter radiowy.

Będzie szklane. Przeszklone drzwi, ściany, okna. Zobaczycie na żywo, jak wygląda nasz praca, jak jesteśmy na antenie. Oraz poza nią. Zadbamy o was od godziny 6 do 20. Będziemy do was mówili, informowali was. Skupimy się przede wszystkim na winobraniu.

Spotkacie nas także w terenie. Nasi lotni reporterzy będą na wszystkich najważniejszych imprezach winobraniowych.

Będziemy celować w was i wydarzenia naszymi mikrofonami i kamerami. Bo wszystko będzie można nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć. Bo będziemy dostępni w internecie i telewizji.

Winogranie czyli Winobranie z Radiem Index już od 4 września. Zaczynamy o 6 rano.