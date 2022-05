Za nami gala Popkillerów, czyli nagród przyznawanych twórcom rapu i hip-hopu. W tym roku oprócz nagród w kategoriach singiel roku czy album roku przyznano specjalne wyróżnienie. Nagrodę za pobicie Rekordu Guinnessa, czyli rapowanie przez 36 godzin odebrał Rademenez.

Jak przyznaje raper, został pozytywnie zaskoczony przez organizatorów. Bowiem na galę wręczenia Popkillerów jechał, nie spodziewając się wyróżnienia.

Rademenez zaznacza, że sama nagroda nie daje mu żadnych korzyści. Jednak możliwość poznania ciekawych osób i docenienie na arenie krajowej to wielkie wyróżnienie.

Nie ukrywam szczęścia i radości z tego tytułu, bo jest to tez duży motor napędowy do tego, żeby robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej, a staram się robić zawsze wszystko na 100%, więc będę robił to dalej. A to jest fajne, że ktoś to dostrzegł, zauważył. Wiem jedną bardzo ważną rzecz, bardzo mocno otwiera to głowę w stronę tego, że można robić jeszcze więcej i że da się zrobić wszystko. Ja dostałem ogromnego kopa motywacji, więc dzięki Popkiller. To jest coś takiego, że wróciłem do domu, popatrzyłem na to i stwierdziłem, no trzeba jechać tam po kolejną, tylko za coś innego.