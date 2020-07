Od poniedziałku, 3 sierpnia po blisko pięciu miesiącach ponownie otworzy się basen CRS. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Jak będzie funkcjonował w dobie epidemii?

– Gotowi byliśmy już dawno, czekaliśmy aż wytyczne nie będą oderwane od rzeczywistości – powiedział w Radiu Index Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Ja wewnętrznie nie do końca się z tym zgadzam, żeby ten basen otwierać, patrząc na to, co się dzieje. W internecie też mi się podobno dostaje, że otwieramy basen, kiedy krzywa zachorowań rośnie. Miałem argumenty, żeby tego nie robić, ale krzywa rośnie, a obostrzenia maleją. Jest ten moment, że otwieramy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.