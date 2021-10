– Oceniam ten skład jako taki, który powinien powalczyć o awans – mówi o Falubazie Robert Dowhan, dziś senator, w przeszłości prezes, a obecnie udziałowiec zielonogórskiego klubu.

Choć oficjalnie kontrakty można zawierać 1 listopada, to karty dawno są już rozdane, także w Falubazie. W drużynie zielonogórzan nowymi twarzami będą: Krzysztof Buczkowski, Rohan Tungate i junior Dawid Rempała. Nie będzie Patryka Dudka i Mateja Žagara, ale w klubie zostają m.in. Piotr Protasiewicz i Max Fricke.

Oceniam ten skład pierwszoligowy jako taki, który powinien powalczyć o awans. W sporcie oczywiście nie można zaplanować sukcesu. Na pewno jest to dobry skład, ale zamiast Krzysztofa Buczkowskiego wolałbym Patryka Dudka, który jest ikoną. Władze powinny zrobić, żeby go zatrzymać, ale niestety nie udało się to.