Jak w dzisiejszych czasach celebrowany jest dzień 1 maja? Święto Pracy w czasach PRL kojarzyło się z obowiązkowymi pochodami, a jak kojarzy się dziś i czy nadal jest celebrowane?

Przedstawiciele Lewicy nie zapominają o 1 maja, co podkreśla Radosław Brodzik, działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

1 maja to okres, kiedy my się uaktywniamy, bo to ważne święto dla nas nie tylko jako święto ludzi pracy i manifest związany ze wsparciem robotników, którzy zginęli, a właściwie zostali zamordowani w 1886 roku w Chicago. My pokazujemy, że ludzie pracy są dla nas ważni.