Za nami pierwsze warsztaty zdrowia psychicznego w Lotniku. “QZdrowiu” to kampania społeczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W zasadzie dla każdego kto chce rozmawiać o zdrowiu psychicznym.

W IV LO w Zielonej Górze chcą budować przestrzeń do rozmowy o dobrostanie psychicznym. – Warsztaty mają odpowiedzieć na pytania co sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu, a co nie? Jak dbać o swoje samopoczucie? Jak zdrowo żyć? – tłumaczy co jest celem warsztatów Agnieszka Makarska dyrektorka “Lotnika”.

To wydarzenie rozpoczyna społeczną kampanię, inicjatywę na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży w województwie lubuskim. To jest najlepszy prezent jaki możemy dać naszym uczniom przed świętami. My pedagodzy na co dzień obserwujemy efekty kryzysu psychicznego, który rozpanoszył się w trakcie pandemii i po niej. Tym, którzy zmagają się z problemami chcemy powiedzieć, że są z tym wszystkim sami

W warsztatach wzięli udział uczniowie zielonogórskich szkół, a także nauczyciele i pedagodzy. Warsztaty poprowadził Patryk Podraza terapeuta zdrowia psychicznego.

Bardzo mocno identyfikuję się z tym projektem. Młodym ludziom trzeba przede wszystkim powiedzieć, że mogą popełniać błędy. Ta kampania ma na celu pokazanie młodym, że mogą być sobą, że są w fazie budowy. Czas na to żeby byli dojrzali jest już trochę teraz jak i dopiero przed nimi. Zachęcamy ich do takiego myślenia, że błędy nie definiują ich świata

Do ambasadorów tej akcji dołączył dr Przemysław Zakowicz. Artykuły o zdrowiu psychicznym jego autorstwa będą dostępne na stronie internetowej akcji “QZdrowiu”. Uczestnicy dzisiejszych warsztatów, a było ich ponad 120, sami decydowali jakie będą tematy dyskusji.

Bardzo mi się podobały te zajęcia. Była fajna atmosfera i wiele mi to wytłumaczyło. Zrozumiałam jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Integrowaliśmy się i nikt nas nie oceniał

To nie było takie bezmyślne gadanie. Nie było takiego momentu, że chciała bym żeby te zajęcia już się skończyły. Pan Patryk skupił się na naszych potrzebach i jako terapeuta wie o czym mówi

To spotkanie spełniło moje oczekiwania w 100% ponieważ były poruszone kwestie, o które sami prosiliśmy. Myślę, że wiele osób jest zadowolone bo niektórzy zmagają się ze swoimi problemami każdego dnia. Pan Patryk sporo nam wytłumaczył i poprowadził nas przez te trudności

Gadaliśmy o takich rzeczach jak pewność siebie, asertywność, własna wartość i to było dosyć ciekawe. Dzieliliśmy się naszymi obawami w życiu, o naszych strachach, o tym co nas denerwuje, Poznałam wiele miłych osób podczas tego spotkania

W styczniu w “Lotniku” odbędą się podobne warsztaty dla dorosłych. Twórcy projektu zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych. Wszystkich, którym zależy na