Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina o czym warto pamiętać przyjeżdżając do PSZOK-u. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmuje tylko odpady, które powstały w domach lub mieszkaniach. Podczas składowania należy mieć przy sobie potwierdzenie wykonania opłaty za odbiór odpadów i należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie w Zielonej Górze. W punkcie nie ma możliwości oddania odpadów zmieszanych. ZGK poleca zapoznanie się z regulaminem zanim zdecydujemy się na skorzystanie z PSZOKU. Dokładne informacje na stronie zgk.net.pl.

A co zrobić ze zużytym e-papierosem? Oddać do PSZOK-u, wyrzucić do czerwonego pojemnika na elektroodpady lub oddać w punkcie sprzedaży.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje również opony. Można je tam zostawić zupełnie za darmo. W ciągu roku każde gospodarstwo domowe może ich przywieźć 10 sztuk. PSZOK przy Wrocławskiej ul. 73 jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 19:00 i w soboty od 9:00 do 15:00.