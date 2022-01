Zbliża się luty, a wraz z nim – święto zakochanych. Część osób zdecyduje się na celebrowanie tego dnia i wieczoru romantycznymi kolacjami i wyjazdami, będą też podarunki. Psychologowie przekonują jednak, że uczucie powinno być budowane każdego dnia, nie tylko 14 lutego.

Według psycholog Anny Wójcik swoją miłość do drugiej osoby możemy okazywać na każdym kroku i poprzez czyny i słowa, w których nie ma bezpośredniego zapisu słów “kocham cię”. Kryją się one w intencjach. Oto jeden z pomysłów.

Wszyscy mamy samoprzylepne karteczki. I nie jest głupim pomysłem naklejenie małej karteczki na lodówkę, do której żona pójdzie po szynkę do kanapki i zobaczy taką karteczkę. Lub mąż, który sięga po jajka do jajecznicy. I na tej karteczce napiszmy “kocham cię”.