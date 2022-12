Możliwość korzystania z komunikacji autobusowej w dzielnicy Przylep, a konkretnie w okolicy ul. Przylep-Światowa – ten temat wywołał dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Wracamy do tej sprawy.

O transport publiczny w mieście pytał radny Platformy Obywatelskiej Marcin Pabierowski, który w trakcie dyskusji o zmianie zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy Zielonej Góry miał wątpliwości związane z przystankami MZK przy ulicy Przylep-Światowa.

Rozumiem, że jest ulica Solidarności, ale kwestia odległości przystanku od tego tego osiedla jest kluczowa dla tego terenu. Stąd uwaga mieszkańców, czy ulica Przylep-Światowa będzie terenem komunikacji publicznej, czy tam dojadą autobusy. Komunikacja jest słabo wykorzystywana, bo długość dojścia do przystanku jest zbyt duża.

Inny pogląd na sprawę miał Krzysztof Kaliszuk. Wiceprezydent miasta stwierdził, że autobusy MZK nie może dojeżdżać do każdego osiedla.

Będziemy mieli pięciowylotowe rondo tak jak proponowali mieszkańcy tego osiedla. Jeden z tych wlotów będzie wchodził w to osiedle. Będzie też kładka pieszo-rowerowa nad dwoma wlotami czyli wzdłuż ulicy Solidarności, czyli komunikacja będzie realizowana. Nie będzie wchodziła w to osiedle, to jest oczywiste, że nie ma dla 50 domków osobnego ruchu i komunikacji publicznej.