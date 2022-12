Coraz więcej iluminacji świetlnych w Zielonej Górze. I nie chodzi tu tylko o ozdoby miejskie, które w niedzielę zostały oficjalnie odpalone, ale i o dekoracje na prywatnych domach, balkonach lub w oknach. I choć na pierwszy rzut oka jest pięknie, to w całej tej świątecznej atmosferze często zdarza się nam zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Jak mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak z zielonogórskiej straży pożarnej – w okresie około świątecznym nie brakuje pożarów związanych właśnie z nieodpowiednim oświetleniem.

Kupujemy lampki niesprawdzone i od niesprawdzonych sprzedawców. Często dochodzi do zwarcia i do pożaru. Przyozdabiamy też balkony, na których często składujemy różne przedmioty. A jak dojdzie do zwarcia, mogą się one przyczynić do pożaru.